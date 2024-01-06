انت الان تتابع على مدار ثلاثة أيام.. انطلاق "ندوة الإعلام والصحافة الرياضية الدولية" في العاصمة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تنظم اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية السعودية، والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي غداً، ندوة بعنوان "الإعلام والصحافة الرياضية الدولية", وذلك على مدار ثلاثة أيام في فندق الانتركونتننتال بالرياض.

وتستعرض الندوة التي ستقام بحضور عددٍ من المحاضرين الدوليين في مجال الإعلام الرياضي ومشاركة أكثر من 100 إعلامي سعودي، الأخلاقيات في الصحافة الرياضية، ودور الإعلام الرياضي في المجتمع وتأثيره، والتعليق والتحليل في المجال الرياضي، وإنتاج البث الرياضي، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية لتبادل الخبرات.

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