تراند اليوم : "مواقف مجانية ومسبح وأنفاق".. الدفاع الإسرائيلية تنشر إعلان ساخر لزيارة منتجع فاخر في غزة بعد تدميره

صحيفة الخليج 365: سخرت وزارة الدفاع الإسرائيلية من منتجع فخم وشهير في قطاع غزة بعد تدميره.

ونشر حساب وزارة الدفاع الإسرائيلية على منصة إكس إعلاناً لزيارة منتجع بلو بيتش عند شاطئ غزة، والذي تحول إلى ركام، وبدأت الإعلان بعبارة "مواقف مجانية ومسبح، وإنترنت...بالإضافة إلى أنفاق".

وكتبت فوق قائمة تظهر الخدمات التي يقدمها هذا الفندق قبل أن يدمر تحت الغارات الإسرائيلية: "تعالوا لزيارة فندق بلو بيتش في غزة، حيث استبدلت حماس خدمة الغرف والمنتجع الصحي ببنادق AK-47 وأنفاق إرهابية"

جاء ذلك بعد نشر الجيش الإسرائيلي فيديو يوثق ما قال إنه العثور على أنفاق لحركة حماس تحت هذا الفندق، وانتشار فيديو يظهر تفجير جنود إسرائيليين أقساماً من المنتجع.