تراند اليوم : بالفيديو .. المعلمة غادة الشهري: إذا تبوني أربي بناتكم بقناعاتي أبشروا على خشم ..أنا ما اتحجب وأسافر بلا محرم وأسمع أغاني

صحيفة الخليج 365: ظهرت المعلمة غادة الشهري في مقطع فيديو جديد تحدثت فيه عن قناعاتها وردت من خلاله على من يطالبها بتربية طالباتها وأن تكن قدوة لهن.

وقالت الشهري: من قناعاتي إني ما أتحجب، أطلع بشعري بس محتشمة حتى ممكن ما ألبس عباية وهذا قانونيا لا غبار عليه.

وتابعت: من قناعاتي إني أسافر بلا محرم وإني أسمع أغاني وهذا لا غبار عليه ومن قناعاتي إني أحط ميك اب كامل وأطلع في أي وقت وأرجع بيتي في أي وقت وهذا قانونيا لا غبار عليه

وأضافت: تبغوني أربي بناتكم أنا بربيهم بقناعاتي أبشروا ما طلبتوا شي وعلى خشم بس ما يجيني أحد بعدين يقول ليش ربيتي بناتنا كذا، هذي قناعاتي وقانونية وجائزة حتى لو ما تناسبكم بس صراحة عجبني الترند بكمل كل يوم سالفة.