شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية لرئيس مجلس الإدارة: "اليوم" استحقت جوائزها العالمية "بكل كفاءة واقتدار" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - آل مبارك: شكرا لكم.. وأتمنى للأمانة وكافة منسوبيها دوام التوفيق

هنأ أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، رئيس مجلس إدارة دار "اليوم" للإعلام الوليد بن حمد آل مبارك، بمناسبة حصول دار "اليوم" للإعلام، على أربع جوائز عالمية في منافسات المحفل العالمي لجائزة التميز الرقمي "ICMG 2024"، وهي: جائزة "أفضل تحول رقمي للأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وجائزة "أفضل تقنية رقمية في مجال الإعلام والترفيه"، وجائزتين عن فئة الأفراد وهما: الرئيس التنفيذي المتميز، والمدير التنفيذي المتميز للاستراتيجية الرقمية.

كفاءة واقتدار

وقال المهندس الجبير، في خطاب تلقاه رئيس مجلس الإدارة: يسعدنا باسمي ونيابة عن كافة زملائي في الأمانة، أن أتقدم لكم، بخالص التهنئة على هذا التميز غير المستغرب، والحصول على هذه الجوائز التي استحقتها دار "اليوم" بكل كفاءة واقتدار، والتي تأتي تتويجاً لجهودكم وكافة منسوبيكم على أدائكم المتميز، متمنين لكم التوفيق والمزيد من النجاحات المتميزة، وأسأل الله العون والتوفيق والسداد.

تمنيات بالتوفيق

ومن جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة دار "اليوم" للإعلام، الوليد بن حمد آل مبارك، عن شكره، لأمين المنطقة الشرقية، على تهنئته، متمنيا للأمانة وكافة منسوبيها دوام التوفيق.

الوليد آل مبارك

تصفيات وتقييمات

كانت دار "اليوم" للإعلام، قد حصدت 4 جوائز عالمية خلال المنافسات التي أقيمت في مدينة أبوظبي، بالفترة 27- 29 نوفمبر 2023، بمشاركة 65 شركة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجرت تصفيات من عدة مراحل تأهل منها 13 شركة فقط من ضمنها: «دار اليوم للإعلام، هيئة كهرباء ومياه دبي، شركة الاتصالات السعودية STC، جمارك دبي، هيئة الأشغال العامة في قطر، صندوق أبو ظبي للتقاعد»، إضافة لعدة جهات حكومية وشركات من الإمارات وتركيا وشمال أفريقيا، وجرت تقييمات المشاريع المُشاركة بواسطة لجنة تحكيم تم اختيار أعضائها من ممارسين وأكاديميين ومستشارين معترفا بهم عالميًا في مجال استراتيجية الأعمال وإدارة تكنولوجيا المعلومات والعمليات والهندسة المعمارية.

تقنية متطورة

وسبق لدار "اليوم" للإعلام، المشاركة في مسابقة جوائز التميَّز" ICMG" عام 2019 وتمكنت من تجاوز 4 مراحل خلال التصفيات الأولية التي جرت على مستوى العالم ككل، وتأهلت للمُسابقة النهائية في مدينة نيويورك بمشاركة 32 مُنافس، وتمكنت من الفوز بجائزتين في مجالي "الإعلام والترفيه"، و"أفضل تقنية متطورة لمنتج أو خدمة جديدة بعد نجاحها في تطوير منتجها الرقمي «E-Paper» بإضافة تقنية الواقع المُعزز عليها، التي تعتمد على دمج العالم الافتراضي بالواقع المرئي، وتُتيح تحويل المادة المطبوعة إلى محتوىً مرئي ومسموع بأنواعه المختلفة، وتمنح المُتصفحين إمكانية استعراض عشرات الصور ومقاطع الفيديو في نفس مساحة المحتوى المطبوع.

تميز وإبداع

وتتمتع جائزة «ICMG» بتاريخٍ حافلٍ، وانطلقت لأول مرة قبل نحو 17 عامًا، تحت مسمى: «جوائز التميز للمؤسسات والمشاريع الرقمية -enterprise&digital architecture excellence awards»، وتقدم جوائزها إلى الشركات العالمية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الأكثر تميزًا وإبداعًا في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات.