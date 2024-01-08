478 ألف بلاغ لهلال مكة

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عن إحصائيتها لعام 2023، إذ بلغ عدد البلاغات التي تلقاها مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي 478.467 بلاغًا.

وأوضحت الهيئة، أن البلاغات تنوّعت ما بين حالات مرضية وكانت هي النسبة الأعلى بواقع 281.277 بلاغًا وكانت النسبة الأعلى لهذه البلاغات في العاصمة المقدسة، وجاءت جدة ثانيًا والطائف ثالثًا، وجاءت بلاغات الحوادث المرورية ثانيًا في مجموع بلاغات المنطقة بواقع 197.190 بلاغًا كانت النسبة الأعلى لمحافظة جدة تليها العاصمة المقدسة وثالثًا الطائف.

وتسعى الهيئة للوصول لزمن استجابة أقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول، إضافة إلى عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية الطارئة.

وتمتلك الهيئة أسطولًا إسعافيًا مجهزًا بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، مجهزة تجهيزًا كاملًا للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، إضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي وعربات الجولف والدراجات النارية.