رقصات شعبية وعروض فلكلورية تزين مهرجان «أكوان»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، بحضور نائبه محمد بن عبدالعزيز بن محمد، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم أمس الأول، فعاليات مهرجان «أكوان» ضمن فعاليات شتاء جازان 2024، وذلك على شاطئ مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. وشهد الحفل عروضا فنية وضوئية رافقتها تشكيلات من الرقصات الشعبية والعروض الفلكلورية التي تتميز بها منطقة جازان، إضافة إلى تكريم رعاة المهرجان. ويشتمل المهرجان على فعاليات تناسب جميع أفراد العائلة ومنها الألعاب الترفيهية والبحرية، وفعاليات للأطفال، والمدينة المائية، وسينما على الشاطئ، وجلسات وأكواخ فاخرة بإطلالة بحرية أخاذة، إضافة إلى أجنحة للجهات الحكومية المشاركة في المهرجان.

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