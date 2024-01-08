ابتعاث خارجي في الأمن السيبراني للدراسات العليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني لدرجتي الماجستير والدكتوراه، بالتعاون مع وزارة التعليم، الهادف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من تنمية مهاراتهم العلمية في تخصصات الأمن السيبراني الرئيسة ذات الأولوية، وسد الاحتياج الوطني في هذا المجال، ودعم سوق العمل بالكوادر السيبرانية المؤهلة، لتعزيز الأمن السيبراني بالمملكة.

ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التسجيل حتى الخميس 29 فبراير 2024، خلال الموقع الالكتروني للهيئة www.nca.gov.sa.

وأوضحت أن البرنامج تم تصميمه لمواكبة الاحتياجات المتجددة في مجال الأمن السيبراني، ودعم الراغبين في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، في عدد من تخصصات الأمن السيبراني الرئيسة المتمثلة في «أمن أنظمة التقنيات التشغيلية، وعلم التشفير، والأمن السيبراني في التقنيات الناشئة، والسياسات العامة ذات الصلة بالأمن السيبراني».

وبينت الهيئة أن البرنامج يقدم عددا من المزايا الداعمة للمسيرة العلمية للمبتعثين، منها الابتعاث إلى أبرز الجامعات العالمية المميزة، للإسهام في تنمية سوق الأمن السيبراني، وتوفير فرص تدريبية عملية محليا وخارجيا في مجالات الأمن السيبراني، وتقديم مجموعة من البرامج الإرشادية، والاستشارات الأكاديمية والمهنية، التي تركز على تنمية المهارات العملية للمبتعثين ودعمهم خلال فترة الابتعاث، بما يعزز من بناء الكفاءات الوطنية المميزة ذات التنافسية العالية في مجال الأمن السيبراني.

مزايا البرنامج