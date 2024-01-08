ابتعاث خارجي في الأمن السيبراني للدراسات العليا

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ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التسجيل حتى الخميس 29 فبراير 2024، خلال الموقع الالكتروني للهيئة www.nca.gov.sa.
وأوضحت أن البرنامج تم تصميمه لمواكبة الاحتياجات المتجددة في مجال الأمن السيبراني، ودعم الراغبين في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، في عدد من تخصصات الأمن السيبراني الرئيسة المتمثلة في «أمن أنظمة التقنيات التشغيلية، وعلم التشفير، والأمن السيبراني في التقنيات الناشئة، والسياسات العامة ذات الصلة بالأمن السيبراني».
وبينت الهيئة أن البرنامج يقدم عددا من المزايا الداعمة للمسيرة العلمية للمبتعثين، منها الابتعاث إلى أبرز الجامعات العالمية المميزة، للإسهام في تنمية سوق الأمن السيبراني، وتوفير فرص تدريبية عملية محليا وخارجيا في مجالات الأمن السيبراني، وتقديم مجموعة من البرامج الإرشادية، والاستشارات الأكاديمية والمهنية، التي تركز على تنمية المهارات العملية للمبتعثين ودعمهم خلال فترة الابتعاث، بما يعزز من بناء الكفاءات الوطنية المميزة ذات التنافسية العالية في مجال الأمن السيبراني.
مزايا البرنامج
- الابتعاث إلى أبرز الجامعات العالمية المميزة
- الإسهام في تنمية سوق الأمن السيبراني
- توفير فرص تدريبية عملية محليا وخارجيا
- تقديم مجموعة من البرامج الإرشادية
- تنمية المهارات العملية للمبتعثين
- دعمهم خلال فترة الابتعاث
- بناء الكفاءات الوطنية المميزة
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