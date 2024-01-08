16 مبادرة لخدمة الثقافة بمهرجان الكتاب والقراء

قدمت هيئة الأدب والنشر والترجمة تعريفًا بمبادراتها وبرامجها لزوار «مهرجان الكُتّاب والقُراء»، الذي يقام في نسخته الثانية في مركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة خميس مشيط، بمنطقة عسير.

وعبر جناح كبير يتوسط منطقة الصرح في قلب المهرجان، عرّفت الهيئة بنحو 16 مبادرة وبرنامجًا لخدمة قطاعات الأدب والنشر والترجمة، ومن أبرزها مبادرة الوكيل الأدبي، وهو الترخيص الذي يسمح لحامله بمزاولة هذا النشاط لتمثيل المؤلف ولعب دور الوسيط بينه وبين الجهات المستفيدة من نتاجه الفكري، مثل دور النشر وشركات الإنتاج السينمائي والتليفزيوني والموسيقي والإعلاني، بهدف تمكين المؤلف من الحصول على أفضل عائد ممكن على مؤلفاته، ووفق أفضل الممارسات القانونية والتعاقدية والتسويقية التي تحفظ حقوقه.

وفي مجال أدب الأطفال واليافعين، قدمت الهيئة تعريفًا للزوار من الأطفال والشباب، والكُتاب والمهتمين، بمسابقة «بابا طاهر» التحفيزية للكتابة في أدب الأطفال واليافعين، إذ تحمل اسم رائد المجال الأدبي وعاشق الطفولة طاهر زمخشري، إلى جانب فعالية أسبوع الطفل الأدبي الموجهة للطفل وأسرته، ويقام بها ورش تدريبية ترفيهية وتوعوية بأدب الطفل، ومبادرة المنح البحثية العشرة في أدب الأطفال واليافعين، لإنتاج أبحاث تعمل على تحسين جودة المحتوى المقدم للأجيال الصاعدة، وتعزز من تأثير الأدب في تكوين شخصيتهم وتطوير مهاراتهم.

ومن البرامج والمبادرات التي تقدمها الهيئة برنامج «أنت التدريبي» لتنمية المهارات في مجال الكتابة الإبداعية والترجمة الاحترافية، وتنمية المهارات المهنية المتعلقة بالنشر من خلال عقد وتطوير برامج وورش عمل تدريبية «حضورية وافتراضية» تركز على مجالات البرنامج.