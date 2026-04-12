مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية

في تحولٍ سياسي لافت ينقل المشهد من ضجيج الميدان إلى لغة الدبلوماسية، تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يعقد لبنان وإسرائيل يوم الثلاثاء أول اجتماع مباشر لبحث إعلان وقف إطلاق النار وتحديد موعد انطلاق مفاوضات رسمية بين الجانبين، في خطوة قد ترسم ملامح مرحلة جديدة على الجبهة الجنوبية.

يأتي هذا التطور بعد موجة تصعيد عسكري متسارع واعتداءات إسرائيلية متكررة على لبنان، دفعت بيروت إلى تكثيف تحركها الدبلوماسي عربيًا ودوليًا. وفي هذا السياق، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عبر بيان رسمي، أن المبادرة انطلقت بتوجيه من الرئيس العماد جوزيف عون، الذي تبنّى مسارًا يقوم على تثبيت وقف إطلاق النار أولًا، ثم الانتقال إلى مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية.

تحرك دبلوماسي

البيان اللبناني كشف أن الإدارة الأمريكية كلّفت وزارة الخارجية بدور الوسيط الرسمي بين الجانبين، في مؤشر واضح على دخول واشنطن بثقلها السياسي لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهة. ويُنظر إلى هذا الدور بوصفه محاولة لإعادة الإمساك بخيوط الملف اللبناني – الإسرائيلي، خصوصًا في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة إقليمية أوسع.

فصل المسارات

اللافت في الموقف الإسرائيلي أن تل أبيب، وفق ما أعلنه سفيرها لدى الولايات المتحدة، رفضت مناقشة وقف إطلاق النار مع «حزب الله»، لكنها أبدت موافقة على بدء مفاوضات سلام رسمية مع الدولة اللبنانية. ويعكس هذا الموقف سعيًا إسرائيليًا واضحًا إلى الفصل بين المسار الأمني المرتبط بالحزب، والمسار السياسي السيادي الذي تمثله الدولة اللبنانية.