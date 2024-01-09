تراند اليوم : بالفيديو.. الكاتب خالد السليمان يروي قصة الخلاف مع الأمير عبدالرحمن بن سعود بعدما نشر خبر عن سرقة بوزارة الداخلية

صحيفة الخليج 365: روى الكاتب خالد السليمان ، قصة خلافه مع الأمير عبدالرحمن بن سعود بسبب نشر خبر عن سرقة خزنة بوزارة الداخلية .

وقال السليمان خلال لقاء مع برنامج " في الصورة" : إن الأمير عبدالرحمن - رحمه الله " لديه ذكاء حاد ، وفي أحد الأيام كان في خلاف على أحد الأمور بسبب خبر نشرناه في الأنباء عن سرقة خزنة وزارة الداخلية وتزوير عملة دخلت السوق .

وتابع: كان ممنوع ننشر هذا الخبر ، ولكن مررناه وحطينا المحرر من البحرين ، وكان ينكر علينا هذا الكلام وأنه غير صحيح وأننا نختلق هذا الكلام .

وأضاف: أثناء جلوسنا عنده حضر لمقابلته مسؤول بوزارة الداخلية ، وعندما جلس قال " بسألك وشلون تسرق من خزنتكم 240 مليون ريال ؟" ، فأجابه المسؤول كردة فعل سريعة " لا والله لم يٌسرق غير 27 مليون " وأخبره قصة السرقة كاملة في دقائق .