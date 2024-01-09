توقعات بنتائج مثمرة لنقاشات المهتمين بخدمات الحج والعمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع الرئيس التنفيذي لشركة رواف منى لخدمات الحجاج زهير سدايو، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على رعايته الكريمة لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة تحت شعار «الطريق إلى النسك».

وقال «إن وزارة الحج والعمرة نجحت في تنظيم المؤتمر بصورة أكدت تفوق المملكة في جميع المجالات لاسيما خدمة ضيوف بيت الله الحرام»، مضيفا بأن المؤتمر، سيحقق نتائج مذهلة ستنعكس إيجابا على الخدمة التي ستقدمها الجهات العاملة في مجال خدمات ضيوف الرحمن.

ونوه سدايو إلى أن المؤتمر يجمع كافة مقدمي خدمات الحج والعمرة والمهتمين بالمجال والمسؤولين من داخل وخارج المملكة لمناقشة أحدث التطورات وأفضل الممارسات لتقديم خدمات استثنائية لضيوف الرحمن، مبينا أنهم كشركات تقديم خدمة للحجاج سيتفانون في بذل أغلى ما عندهم من أجل تحقيق المطلوبات التي ترضي وفود الرحمن.

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف لإبراز المشاريع النوعية التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، حرصا منها على رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وعلى رأسها تسهيل قدومهم إلى أرض الحرمين الشريفين من كل أرجاء الأرض علاوة على إطلاق العديد من الخدمات والتقنيات الجديدة التي ستصب في هدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن، تحقيقا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

وبين أنه من المتوقع أن يطرح المؤتمر عددا من المواضيع الخدمية للنقاش، كالإسكان، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والنقل، والإعاشة، والتقنية والذكاء الاصطناعي، وحلول المياه والطاقة، والعديد من الأطروحات التي تمس جانب الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.