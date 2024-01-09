تراند اليوم : "اللي ماله في الشغلة يروح يشتغل زراعة".. شاهد: "السليمان" يروي تفاصيل اللقاء العاصف للأمير نايف مع الصحفيين بعد حريق مدرسة مكة

صحيفة الخليج 365: كشف الكاتب خالد السليمان، عن تفاصيل الجلسة التي جمعته مع وزير الداخلية السابق الأمير نايف بن عبدالعزيز وبعض الصحفيين، بعد حريق مدرسة مكة.

حريق مدرسة مكة

وقال "السليمان" خلال لقائه ببرنامج "في الصورة"، إن هناك لقاء أقيم بعد حريق مدرسة مكة، في مكتب الأمير بجدة، وكان اللقاء شهد حضور رؤساء التحرير والكتاب، مشيرًا إلى أن الأمير كان حاد جدًا وقسى على المتواجدين في ذلك اليوم.

دور الصحافة

ولفت إلى أن وزير الداخلية تحدث عن دور الصحافة الإيجابية، كما قال مقولة كان محتواها: "اللي ماله فيها يروح يشتغل زراعة".

ردة فعل السليمان

وحكى "السليمان" عن ردة فعله في ذلك الوقت، وقال إنه اندفع ووجه حديثه للأمير قائلًا: "ما يربطنا بهذا البلد هو ولائنا وجذورنا وأجدادنا وهذه مهمتنا وهذا الجهاز سمح له يشعر أنه فوق النقد".

تحروا الدقة

وأوضح الكاتب الصحفي أن الأمير نايف بعد ذلك هدأ في نهاية اللقاء بعدما كانت حالة الغضب تسيطر عليه، وسلم عليه بحفاوة.

وذكر "السليمان" أنه بعد عامين حضر لقاء في مكتب الأمير نايف، وقال له في نهاية اللقاء "خالد تحروا الدقة".

مقال

وأضاف خالد السليمان، أنه بعد يومين قام بكتابة مقال صحفي كان محتواه "كيف نتحرى الدقة إذا أتيحت لنا المعلومة وإذا سمح لنا أن نصل للمعلومة وهنا نكون محاسبين على الدقة".