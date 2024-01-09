تراند اليوم : في ذلك الوقت كان عندي اعتداد شديد بنفسي .. بالفيديو : "السليمان" يروي قصة الحوار الذي لم يتم مع الأمير بدر بن عبدالمحسن

صحيفة الخليج 365: كشف الكاتب خالد السليمان ، خلال حلوله ضيفا مع برنامج " في الصورة " ، عن قصة الحوار الذي لم يتم مع الأمير بدر بن عبدالمحسن.

وقال السليمان : أنا في ذلك الوقت كان لدي اعتداد شديد بنفسي لا أٌجري حوارات مكتوبة لازم يكون حوار " س & ج " وأسجله وأنا أفرغه بنفسي .

واستكمل: وقتها اتصلت بالأمير بدر بن عبدالمحسن وأخبرته "أٌريد أن أٌجري معك حوار" ، فأجابني " أهلا وسهلا أرحب فيك .. وش رأيك ترسلي الأسئلة وأقرأها وأجاوبها عليك وبعدين نلتقي ونصور" .

وأضاف : فأخبرت الأمير بدر " أنا ما عندي حوارات مكتوبة أرغب أن نلتقي ونجري الحوار " س ج " .. فقال " خلاص بتصل فيك ". وتابع السليمان ضاحكا " وحتى اليوم ما اتصل فيني " .

واستطرد: طبعا أنا متندم الحين وأقول للأمير ياريت تتصل فيني وموافق على كل شروطك ".