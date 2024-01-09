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تراند اليوم : في ذلك الوقت كان عندي اعتداد شديد بنفسي .. بالفيديو : "السليمان" يروي قصة الحوار الذي لم يتم مع الأمير بدر بن عبدالمحسن

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صحيفة الخليج 365: كشف الكاتب خالد السليمان ، خلال حلوله ضيفا مع برنامج " في الصورة " ، عن قصة الحوار الذي لم يتم مع الأمير بدر بن عبدالمحسن.

وقال السليمان : أنا في ذلك الوقت كان لدي اعتداد شديد بنفسي لا أٌجري حوارات مكتوبة لازم يكون حوار " س & ج " وأسجله وأنا أفرغه بنفسي .

واستكمل: وقتها اتصلت بالأمير بدر بن عبدالمحسن وأخبرته "أٌريد أن أٌجري معك حوار" ، فأجابني " أهلا وسهلا أرحب فيك .. وش رأيك ترسلي الأسئلة وأقرأها وأجاوبها عليك وبعدين نلتقي ونصور" .

وأضاف : فأخبرت الأمير بدر " أنا ما عندي حوارات مكتوبة أرغب أن نلتقي ونجري الحوار " س ج " .. فقال " خلاص بتصل فيك ". وتابع السليمان ضاحكا " وحتى اليوم ما اتصل فيني " .

واستطرد: طبعا أنا متندم الحين وأقول للأمير ياريت تتصل فيني وموافق على كل شروطك ".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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