تراند اليوم : بالفيديو .. "باهبري" يكشف عن سبب ارتفاع معدلات الإصابة بمرض الإيدز بين الشباب في الشرق الأوسط

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، خلال لقائه ببرنامج "وش صاير" عن سبب ارتفاع معدلات الإصابة بمرض الإيدز في منطقة الشرق الأوسط.

نقص التوعية

وقال "باهبري" إن انتشار الجهل ونقص التوعية بمرض الإيدز من أهم أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بين الشباب في المجتمعات العربية.

وأضاف أن المجتمعات الأخرى ومنها الأوروبية استخدمت التوعية في القضاء على مرض الإيدز، والحد من تفشيه. طريقة خاصة

وأشار إلى أنهم استخدموا طريقة خاصة في التوعية وهي عندما يقوم الشخص بإقامة علاقة جنسية وكانت لديه تخوفات يقوم بإجراء تحليل طبي، كل فترة.

نتيجة التحليل

وأضاف أنه في حالة كانت نتيجة التحليل إيجابية، يتناول المصاب العلاج المضاد للمرض، وبذلك لن ينقل المصاب الإيدز لأشخاص أخرين، وتكون نسبة انتقال المرض صفر.