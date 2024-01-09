تراند اليوم : بالفيديو.. السليمان يروي قصة المقال الذي كاد يتسبب في إيقافه عن الكتابة من قبل رئيس الديوان الأسبق" خالد التويجري "

صحيفة الخليج 365: كشف الكاتب خالد السليمان ، خلال لقاء مع برنامج " في الصورة" ، عن حكاية المقال الذي كاد أن يتسبب في منعه من الكتابة لولا تدخل الملك سلمان .

وقال: مرة بغيت أتوقف عن الكتابة بسبب المقال الذي كتبته في قضية يوسف الأحمد وهدم الكعبة وإعادة بنائها .

وأردف: كتبت عنه مقال وأنا لا أعرفه ولم أقابله في حياتي ولا أتفق معه ، ولكن استفزني حجم الحملة التي مارسها ضد الكتاب في عدد من الصحف كانوا يحملون لواء الحرية والرأي والرأي الآخر ، فقررت انتقدهم .

واستكمل : وهناك مسؤول في الديوان رأى أن هذا المقال يحتاج إلى عقوبة وإيقاف .. موضحا : وأنا ما دريت عن هذا كله ، وبعد سنوات حكاها لي الأستاذ محمد التونسي .

وأضاف: وأخبرني أنني كنت على شفا الإيقاف من قبل رئيس الديوان "خالد التويجري " ، والذي فكني منها الملك سلمان وكان آنذاك أمير منطقة الرياض .

واستطرد : أنه أخبرني عن مسألة الإيقاف منذ سنوات ولكن مسألة من منع الإيقاف هذه قالها لي العام الماضي .