شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح الفرق بين أعراض الإنفلونزا وأمراض القلب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال الدكتور ماجد العبادي استشارى القلب، إن من الصعب تحديد الفرق بين أعراض الإنفلونزا وأمراض القلب بناءً على الأعراض وحدها، لأن الأعراض قد تتشابه إلى حد كبير في بعض الحالات، ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات العامة التي يمكن أن تساعد في التفريق بينهما، كما يجب ملاحظة أن هذه المعلومات لا تغني عن استشارة الطبيب المؤهل لتقييم حالتك بشكل صحيح.

وأوضح استشارى القلب فى تصريحات خاصة لصدى البلد، بعض الاختلافات المحتملة في الأعراض والتى تتمثل فيما يلي :



أعراض الإنفلونزا

حمى مرتفعة: عادةً ما يكون لديك حمى عالية تصاحب الإنفلونزا.

آلام الجسم والعضلات: قد تشعر بآلام في العضلات والمفاصل في جسمك.

سيلان الأنف والاحتقان الأنفي: قد يصاحب الإنفلونزا سيلان الأنف واحتقان الأنف.

سعال واحتقان الصدر: قد يكون لديك سعال واحتقان في الصدر نتيجة للإنفلونزا.

صداع: قد تعاني من صداع مع الإنفلونزا.



أعراض أمراض القلب

ألم في الصدر: الألم في الصدر (ألم الذبحة الصدرية) هو عرض شائع لأمراض القلب، وقد يكون ضاغطًا أو مزمنًا أو مصاحبًا للجهد.

ضيق التنفس: قد تشعر بضيق التنفس أو صعوبة في التنفس، وقد يحدث حتى في حالات عدم ممارسة النشاط البدني.

الغثيان والقيء: يمكن أن تشعر بالغثيان أو تعاني من حالات تقيؤ متكررة.

الإرهاق الشديد: قد تشعر بالإرهاق الشديد والضعف حتى بعد بذل جهود بسيطة.

ضربات القلب الغير منتظمة: قد تعاني من ضربات قلب غير منتظمة أو خفقان في القلب.

من المهم أن تتذكر أن هذه المقارنة تستند إلى أعراض عامة ولا تعتبر قاعدة صارمة للتشخيص، إذا كنت تشعر بأعراض تشير إلى مشاكل في القلب أو الشك في حدوث نوبة قلبية، يجب عليك الاتصال بفريق الرعاية الصحية الخاص بك على الفور أو طلب المساعدة الطبية العاجلة.