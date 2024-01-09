شكرا لقرائتكم خبر عن سيغير حياتك تماما.. دعاء قبل التسليم من الصلاة احرص عليه قدر المستطاع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

لا يوجد شخص إلا وله شيء يريده ويتمنى تحقيقه، أو يعانى من كرب أو هم ويريد أن يفرج الله عنه، لذلك قدم الشيخ محمد أبو بكر الداعية وأحد علماء وزارة الأوقاف دعاء سيغير حياتك، وقال إنه عن تجربة شخصية له، فلنردده قبل التسليم من الصلاة وسنرى العجب العجاب.

وأوضح الشيخ محمد أبو بكر أننا بعد الانتهاء من التشهد وقبل التسليم خلصنا التشهد نقول "اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيخ الدجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم" فهذا الدعاء وارد عن النبي.

وتابع محمد أبو بكر بعد انتهائنا من الوارد عن النبي نقول "حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون قبل التسليم من الصلاة ويكثر منها فمن كان فى كرب أو هم أو له حاجة مع الله سبحانه وتعالى فيردد هذا الدعاء ووالله سيرى عجب العجاب.



واستطرد محمد أبو بكر لا أقول لك إن هذا الدعاء وارد عن النبي أو صحابي إنما عن أحد علمائنا الصالحين وجربناها، وجربته أنا شخصيا ووجدت فيها عجبا.

آية في القرآن لها سر عجيب في جلب الرزق

كشف الشيخ محمد أبو بكر عن آية في القرآن الكريم لها سر عجيب في توالي العطاءات وتيسير الأمور وصلاح الأحوال وجلب الرزق الوفير ، ولها سر عجيب في أن يفتح الله لقائلها باب رزق من حيث لايدري .

وأضاف أبو بكر خلال فيديو مسجل له عبر اليوتيوب أن العلماء وأهل الفضل عددوا كثير من آيات القرآن الكريم لها فضل عظيم في زيادة الرزق وصلاح الأحوال ، إلا انهم توقفوا عند آية واحدة ، وهي الآية 19 من سورة الشورى، وقالوا عنها كلام عظيم جدا في زيادة الرزق، ولكن مع الأخذ بالأسباب والتوكل على الله .

وتابع: هذه الآية تقرأ في وقت من الأوقات ولكن بتدبر وتكررها مرات ومرات ويعقبها الدعاء بما تريد ، والآية هي ( الله لطيف بعباده يرزق من يشاء ۖ وهو القوي العزيز ) . واحرص على ترديدها كما تشاء عشرة أو عشرين أو تلاتين مرة قدر استطاعتك ثم يعقبها الدعاء وهو ( اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين ، وأنت حسبنا ونهم الوكيل والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير .

واستطرد أبو بكر قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية، كلام عظيم وخاصة في لطف الله بعباده .