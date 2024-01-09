توقيع مذكرة تفاهم بين "موهبة" و"الحج" لتبادل الخبرات والمشاركة في الفعاليات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 2:30 مساءً

وقّعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة الحج والعمرة، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الكشف والتعرف على الموهوبين. ومثّل الجانبين نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان، ووكيل الوزارة للخدمات المشتركة عبدالله العودة. وتهدف المذكرة إلى دعم تسجيل طلاب موهبة وأبناء منسوبي الوزارة في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين "مقياس موهبة" حسب الإمكانات المتاحة، وكذلك دعم مشاركة الطلبة في برامج موهبة الإثرائية، وبرنامج التميز (للالتحاق بالجامعات العالمية المرموقة)، والتعاون في تقديم بعثات للطلبة الموهوبين في المجالات الخاصة لقطاع وزارة الحج والعمرة، والاستفادة من المختصين ومراكز الأبحاث التابعة للوزارة لدعم طلبة برنامج التلمذة والبرامج البحثية، ورعاية الجوائز الخاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع". كما تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين، والمشاركة في الفعاليات والمحاضرات والندوات المشتركة لرفع الوعي للطلبة بأهمية المجالات المرتبطة بوزارة الحج والعمرة، وإتاحة مرافق الوزارة (قاعات التدريب، ومقار ورش العمل والمؤتمرات والبرامج التدريبية) لأعضاء رابطة موهبة، وفقاً لإجراءات وسياسات إقامة الفعاليات في الوزارة، وربط الفرص الوظيفية للطلبة الموهوبين للعمل في القطاعات المرتبطة بوزارة الحج والعمرة، والتعاون في مجالات التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل. وتُعدّ مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، مؤسسة رائدة في مجال الموهبة والإبداع، وتهدف إلى اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين على مستوى محلي وإقليمي ودولي، من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة، تسهم في صقل قدرات وإمكانات هؤلاء الطلبة في المجالات العلمية المتنوعة، وفق أحدث الممارسات التربوية العلمية ذات العلاقة بالموهبة والإبداع لبناء قادة المستقبل.

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