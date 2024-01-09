شكرا لقرائتكم خبر عن "منطقة الابتكار وريادة الأعمال" ضمن الفعاليات المصاحبة بمعرض الحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصص مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة منطقة الابتكار وريادة الاعمال وذلك كأحد المسارات التي تقدم للزوار والمهتمين بالابتكار وريادة الأعمال الاطلاع على التقنيات الواعدة والمنتجات والخدمات المبتكرة لرواد الأعمال من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والتي تخدم قطاعات الحج والعمرة، إلى جانب تشجيع المجتمع الريادي الدخول إلى هذا القطاع من خلال عرض القصص الملهمة لرواد الأعمال والمبتكرين.

كما ستسمح للمستثمرين والمهتمين بدعم هذه القطاعات من خلال التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتسجيل رغباتهم المستقبلية، وتعد المنطقة مصدر جذب لشرائح مستهدفة جديدة لم يتم استهدافها في النسخ الماضية بالشكل المطلوب، وإبراز جهود الوزارة ودعم توجهها نحو تمكين الابتكار، وريادة الأعمال والاستثمار في القطاع الخاص.

6 فعاليات

وستقام في المنطقة 6 فعاليات هي رحلة الابتكار ومعرض التقنيات الواعدة والتجارب الريادية ومعرض الشركات الناشئة والتحديات والمنافسات الابتكارية وورش عمل الابداع وريادة الاعمال، وسيكون الهدف منها: تفعيل مشاركة المجتمع في طرح الحلول والأفكار الإبداعية للتحديات المطروحة في منظومة الحج والعمرة، وتعزيز مشاركة الشركات التقنية في منظومة الحج والعمرة من خلال عرض منتجاتها وخدماتها، وإبراز القصص الملهمة لرواد الأعمال والمبتكرين ومشاركتها مع المهتمين والراغبين في الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المهتمين بالاستثمار في قطاعات الحج والعمرة من الاطلاع على الشركات الناشئة وخدماتها المبتكرة، مع إتاحة فرص التنافس في عروض الشركات الناشئة للفوز بجوائز قيمة في تحديات تلامس احتياجات فعلية في القطاع، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في منظومة الحج والعمرة.

500 فكرة

من المتوقع ان تخرج المنطقة بأكثر من 500 فكرة مسجلة في منصة تسجيل الأفكار الإبداعية. خلال أيام المؤتمر و10 شركات تقنية مشاركة بمنتجاتها وخدماتها في مساحة التقنيات الواعدة، و9 رواد أعمال ومبتكرين شاركوا تجاربهم في الابتكار وريادة الأعمال.