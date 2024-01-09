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نائب أمير مكة يزور جناح الداخلية في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

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زار صاحب الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، يرافقه وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، جناح وزارة الداخلية في "مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة" المقام بمحافظة جدة خلال الفترة من 26 - 29 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 8 - 11 يناير 2024 م.

واطلع على المهام والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود عبر منصة سواهر، ومنصة بصير، لرفع مستوى الدقة في رصد الظواهر الأمنية في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة "أبشر"، ومبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية 2030، والخدمات الأمنية والإنسانية من خلال رقم الطوارئ الموحد (911).

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر وجلسات حوارية لعدد من القيادات الأمنية للمرة الثالثة، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للعمليات الأمنية.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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