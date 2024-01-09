تراند اليوم : ياباني يتزوج من 4 زوجات ولديه صديقتان ويرغب في إنجاب 54 طفلا لسبب غريب!

صحيفة الخليج 365: أثار رجل ياباني الجدل في مدينة سابورو، بعدما أعلن أن لديه أربع زوجات وصديقتين، ويهدف إلى أن يكون أباً لـ 54 طفلاً ليترك علامة في السجلات التاريخية لليابان.

وكشف واتانابي ريوتا، أنه متزوج من 4 نساء ولديه 3 أطفال تحت سقف واحد، حيث خصص لكل زوجة غرفتها الخاصة ويتناوب بينهن ليلاً مدفوعاً بالرغبة في تجاوز الأرقام القياسية التاريخية لعائلة توكوغاوا، المعروفة بإنجابها أكبر عدد من الأبناء في تاريخ اليابان.

وتبلغ النفقات الشهرية لأسرة الرجل البالغ من العمر 35 عاما، حوالي 840 ألف ين ياباني رغم أنه عاطل عن العمل، والمثير للدهشة أن هذه النفقات تغطيها بشكل جماعي زوجاته الأربع وصديقتان. و يتولى واتانابي بنفسه مسؤولية الأعمال المنزلية، في تقسيم غير تقليدي للمسؤوليات والمهمات في اليابان، بحسب ما تداولته مواقع يابانية.

ولا يكتفي ريوتا بعدد زوجاته الحالي، بل يسعى بنشاط إلى زيادة عددهن، ويبدو أن الزوجات الحاليات راضيات عن الوضع، مستشهدات بسحره الفريد والطبيعة المتوازنة لمسؤولياتهن المشتركة.