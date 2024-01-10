شكرا لمتابعة خبر عن ميكانيكي يوجه نصيحة لملاك السيارات لتجنب الوقوع في غش بعض الميكانيكيين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم الميكانيكي حسن الحربي نصيحة مهمة لملاك السيارات حتى لا يتعرض أحدهم للنصب من الميكانيكيين الذين يوهمون زبائنهم بأن ماكينة السيارة فيها عطل ويحصلون على مبالغ كبيرة من وراء ذلك.

وقال الحربي في مقطع فيديو ظهر من خلاله : “يوم تحس ضعف عزم في السيارة أو مشكلة في الماكينة أو السيارة فيها كفكفة افحص حساس الكام شفت.”

وأضاف:” لو رحت عند واحد ما عنده كمبيوتر افحص كمبيوتر قبل كل شي وبعدين روح للماكينة.”

وتابع: ” كثير منهم راح يقول لك ماكينة والمشكلة حساس بـ 270 أو 300 ريال ويرجع لك الماكينة على وضعها ولا كأنها فيها شي ويتغير بدقيقة.”