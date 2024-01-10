انت الان تتابع رياح شديدة على المهد والحناكية تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على محافظتي المهد والحناكية بمنطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40- 49) كم في الساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ عند التاسعة صباحًا -بمشيئة الله تعالى- وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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