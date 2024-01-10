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معالجة 6 عناصر للتشوه البصري

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عالجت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها، أكثر من 6 عناصر لحالات التشوه البصري في المنطقة خلال عام 2023، التي شملت الكتابات المشوهة للمنظر العام، ومعالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء، إضافة إلى إزالة السيارات التالفة، وإزالة مخالفات البناء والهدم، وإصلاح حفر الشوارع، وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أنه تم تكثيف العمل على معالجة مظاهر التشوه البصري خلال عام 2023، وذلك ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضري للمدن ومعالجة التشوه البصري، مشيرًا إلى أن أمانة المنطقة والبلديات أزالت 33972 لوحة وملصقًا إعلانيًا مخالفًا، وطمس وإزالة 13088 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمنظر العام، ورفع 395 سيارة وهيكلًا تالفًا، من ميادين وشوارع وطرق مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها، ومعالجة 9280 حاوية داخل الأحياء، وإصلاح 84884 مترًا مربعًا لحفر الشوارع، إضافة إلى إزالة 122773 مترًا مكعبًا من مخالفات البناء والهدم.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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