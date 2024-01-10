شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح بسيطة للتخلص من غازات البطن المحرجة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يمكن أن تشعر بالغاز المحتبس وكأنه طعن بألم في صدرك أو بطنك. يمكن أن يكون الألم حاداً بما يكفي لإرسالك إلى غرفة الطوارئ. معتقداً أنها نوبة قلبية أو التهاب الزائدة الدودية أو المرارة.

يعد إنتاج الغازات وإخراجها جزءاً طبيعياً من عملية الهضم. ولكن عندما تنحشر فقاعة غاز بداخلك. فأنت تريد تخفيف الألم بأسرع ما يمكن. وإذا كانت لديك أعراض أخرى فمن الجيد معرفة سبب الألم.

تابع القراءة لتتعلم كيفية التخلص من الغازات المحتبسة.

أخرجها.

يمكن أن يتسبب حبس الغازات في الانتفاخ وعدم الراحة والألم. أسهل طريقة لتجنب هذه الأعراض هي ببساطة إخراج الغاز.

تمرير البراز.

يمكن لحركة الأمعاء أن تخفف الغازات. عادةً ما يؤدي خروج البراز إلى إطلاق أي غاز محاصر في الأمعاء.

تناول الطعام ببطء.

يمكن أن يتسبب تناول الطعام بسرعة كبيرة أو أثناء الحركة في أن يمتص الشخص الهواء وكذلك الطعام. مما يؤدي إلى الشعور بألم ناتج عن الغازات. يمكن للأشخاص الذين يتناولون الطعام بسرعة أن يتباطأوا عن طريق مضغ كل قضمة من الطعام 30 مرة. يساعد تكسير الطعام بهذه الطريقة على الهضم ويمكن أن يمنع عدداً من الشكاوى ذات الصلة. بما في ذلك الانتفاخ وعسر الهضم.

تجنب مضغ العلكة.

عندما يمضغ الشخص العلكة. فإنه يميل إلى ابتلاع الهواء. مما يزيد من احتمالية احتباس الرياح وآلام الغازات. تحتوي العلكة الخالية من السكر أيضاً على مُحليات صناعية قد تسبب الانتفاخ والغازات.

الإقلاع عن التدخين.

سواء باستخدام السجائر التقليدية أو الإلكترونية. يتسبب التدخين في دخول الهواء إلى الجهاز الهضمي. بسبب مجموعة المشكلات الصحية المرتبطة بالتدخين. يعد الإقلاع عن التدخين أمراً جيداً لأسباب عديدة.

وجبة خفيفة من بذور الشمر.

الشمر هو حل قديم للغازات. يعد مضغ ملعقة صغيرة من البذور علاجاً جيداً.

اختر المشروبات غير الغازية.

المشروبات الغازية ترسل الكثير من الغازات إلى المعدة. هذا يمكن أن يسبب الانتفاخ والألم.

زيت القرنفل.

يستخدم زيت القرنفل تقليدياً لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي. بما في ذلك الانتفاخ والغازات وعسر الهضم. قد يحتوي أيضاً على خصائص مكافحة القرحة. يمكن أن يؤدي استهلاك زيت القرنفل بعد الوجبات إلى زيادة إنزيمات الجهاز الهضمي وتقليل كمية الغازات في الأمعاء.