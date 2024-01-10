شكرا لمتابعة خبر عن نظام فارس يعلن إضافة العلاوة السنوية لعام 2024 للمعلمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن نظامُ “فارس” الخاص بشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بوزارة التعليم؛ إضافة العلاوةَ السنوية لعام 2024 إلى تعريف الرواتب.

ولفت إلى أن نظامُ الاستعلامَ عن العلاوة يتم من خلال حساب شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، وذلك عبر الدخول إلى “الخدمة الذاتية للموظف، ثم الرواتب والبدلات، تعريف الراتب”.

ومن المقرر أن يتمّ صرف العلاوة السنوية مع راتب شهر يناير الحالي.