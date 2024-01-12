شكرا لمتابعة خبر عن السجن عامين لمن تعمد إتلاف المرافق العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبهت النيابة العامة بعقوبة إتلاف المرافق العامة والتي تصل إلى السجن والغرامة المالية.

وأكدت النيابة العامة أن المرافق العامة تحظى بحماية عدلية تجاه أي جناية عليها، وقرر نظام حمايتها عقوبات جزائية حال ارتكاب أي من ذلك.

ولفتت إلى أن كل من تعمد إتلاف أي تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.