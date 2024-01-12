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السجن عامين لمن تعمد إتلاف المرافق العامة

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الرياض - علي القحطاني - نبهت النيابة العامة بعقوبة إتلاف المرافق العامة والتي تصل إلى السجن والغرامة المالية.

وأكدت النيابة العامة أن المرافق العامة تحظى بحماية عدلية تجاه أي جناية عليها، وقرر نظام حمايتها عقوبات جزائية حال ارتكاب أي من ذلك.

ولفتت إلى أن كل من تعمد إتلاف أي تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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