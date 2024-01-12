تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة: أمطار على هذه المناطق!

صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.
وقال المركز: يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على المنطقة الشرقية والقصيم وحائل، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة. في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على جازان، عسير والباحة.
صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.
وقال المركز: يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على المنطقة الشرقية والقصيم وحائل، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة. في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على جازان، عسير والباحة.
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