تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة: أمطار على هذه المناطق!

صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وقال المركز: يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على المنطقة الشرقية والقصيم وحائل، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة. في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على جازان، عسير والباحة.