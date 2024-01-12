31 يناير إغلاق باب العروض لتوسيع مطار أبها.. 20 بوابة و41 منصة لإنهاء إجراءات السفر و90 ألف رحلة سنوياً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 يناير 2024, 10:33 صباحاً

تعتزم الجهات المختصة في السعودية إغلاق باب تلقي العروض لمشروع توسيع مطار أبها الدولي في منطقة عسير مساء يوم الأربعاء 31 يناير الحالي، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "ميد" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية. ويهدف المشروع إلى توسيع مطار أبها الدولي، ويشمل بناء مبنى ركاب جديد من المتوقع الانتهاء منه في عام 2028، بالإضافة إلى مشاريع ذات صلة. وتمتد محطة الركاب الحالية على مساحة 10,500 متر مربع، ومن المخطط أن يمتد المبنى الجديد في البداية على مساحة 69,400 متر مربع، وسيتم توسيعه فيما بعد إلى 73,200 متر مربع، وسيتم تجهيز المطار بـ 20 بوابة و41 منصة إنهاء اجراءات السفر (check-in counters) ومنصات أخرى للخدمات الذاتية. إضافة إلى ذلك، سيتضمن المشروع بناء ساحة طائرات جديدة وممر للطائرات وتوسيع الطرق المؤدية إلى المبنى الجديد، وتشغيل 90 الف رحلة سنوياً مقارنة بـ30 الف رحلة حالياً، إضافة إلى منطقة وقوف السيارات. ويتمتع المطار الحالي بالقدرة على استيعاب 1.5 مليون مسافر سنويًا، ويهدف التوسع إلى استيعاب 8 ملايين مسافر بحلول عام 2030، و13 مليون مسافر بحلول عام 2054.

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