تراند اليوم : أجرأ مرتشي .. مسؤول مصري متورط في قضية فساد يطلب تسلم رشوة 8 ملايين جنيه وسيارة "أودي" في المحكمة!

صحيفة الخليج 365: كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل قضية فساد كبرى في مصر متهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان و5 آخرون.

وطلب المتهم الحصول على رشاوى مالية قدرها 8 ملايين و50 ألف جنيه وسيارة ماركة أودي، لترسية مناقصات وأعمال بعشرات الملايين من الجنيهات، من خلال استغلال نفوذه ومنصبه الوظيفي، لصالح رجال أعمال، وهي القضية المتهم فيها 5 آخرون، حيث طلب تسلم الرشوة أمام محكمة القضاء العالي في القاهرة لإبعاد الشبهات عنه، وفقا لموقع "القاهرة 24" .

وتضمنت الرشوة ابتياع المتهمة السادسة سيارة من طراز أودي بتاريخ 17 سبتمبر 2023 للمتهم الأول بمبلغ مليون و100 ألف جنيه من ضمن وقائع الرشوة.