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تراند اليوم : أجرأ مرتشي .. مسؤول مصري متورط في قضية فساد يطلب تسلم رشوة 8 ملايين جنيه وسيارة "أودي" في المحكمة!

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صحيفة الخليج 365: كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل قضية فساد كبرى في مصر متهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان و5 آخرون.

وطلب المتهم الحصول على رشاوى مالية قدرها 8 ملايين و50 ألف جنيه وسيارة ماركة أودي، لترسية مناقصات وأعمال بعشرات الملايين من الجنيهات، من خلال استغلال نفوذه ومنصبه الوظيفي، لصالح رجال أعمال، وهي القضية المتهم فيها 5 آخرون، حيث طلب تسلم الرشوة أمام محكمة القضاء العالي في القاهرة لإبعاد الشبهات عنه، وفقا لموقع "القاهرة 24" .

وتضمنت الرشوة ابتياع المتهمة السادسة سيارة من طراز أودي بتاريخ 17 سبتمبر 2023 للمتهم الأول بمبلغ مليون و100 ألف جنيه من ضمن وقائع الرشوة.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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