انت الان تتابع ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 23708 شهداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 يناير 2024, 3:05 مساءً

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ98 على التوالي إلى 23708، والجرحى إلى 60005، معظمهم من الأطفال والنساء. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 151 فلسطينياً استُشهدوا وأصيب 248، خلال الساعات الـ 24 الماضية في القصف الإسرائيلي المستمر على عدة مناطق في قطاع غزة. ولفتت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت ركام المنازل وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم؛ بسبب القصف الإسرائيلي .

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