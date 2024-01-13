تراند اليوم : الرياض تتصدر.. الكشف عن عدد طلبات تنفيذ إخلاء العقارات من مستأجرين متعثرين خلال عام

صحيفة الخليج 365: وصل عدد طلبات تنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد "الإيجار الموحد" نحو 33.6 ألف طلب خلال عام 2023.

طلبات التنفيذ

واستحوذت منطقة الرياض على 37 في المائة من إجمالي طلبات التنفيذ في المملكة بـ12421 طلبا، ومنطقة مكة المكرمة بـ10364 طلبا، ثم المنطقة الشرقية بـ5221 طلبا، ثم المدينة المنورة بـ1685 طلبا.

وسجلت أعداد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في منطقة عسير 868 طلبا، ثم منطقة القصيم بـ703 طلبات، ومنطقة جازان بـ668 طلبا، ومنطقة تبوك 550 طلبا.

طلبات إخلاء

وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في حائل بـ370 طلبا، تليها الجوف 235 طلبا، ونجران بـ216 طلبا، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ166 طلبا. في حين كانت منطقة الباحة أقل المناطق طلبات إخلاء للعقود بـ90 طلبا منذ بداية العام.