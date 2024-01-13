شكرا لمتابعة خبر عن علامات تدل على الفحم المغشوش .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبه وائل الذياب المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس السعودية إلى العلامات التي تدل على أن الفحم المباع مغشوش أو ردئ الجودة.

وقال إن الدخان الكثيف الذي يخرج من الفحم مؤشر على أن به رطوبة أو به مغشوش بإضافة مواد أخرى وحينها سيكون غير صالح للاستخدام، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

ولفت إلى أن بعض المستودعات تقوم بصناعة الفحم بطريقة غير سليمة من خلال خلطه بالأسمنت أو الجبس أو بمواد أخرى، مؤكدا أن وزارة التجارة تقوم بدورها بضبط هذه المنتجات مغشوشة.

من جهتهم، أكد عدد من مستخدمي الفحم أن أبرز العلامات التي تدل على الفحم المغشوش الرائحة الكريهة وصعوبة تفتيته.