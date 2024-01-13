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تراند اليوم : ماذا يحدث للجسم عند تناول أكثر من كوبين من القهوة السوداء يوميا؟.. بالفيديو الخضيري يجيب ويكشف خطورتها

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صحيفة الخليج 365: كشف أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، خطورة تناول أكثر من كوبين من القهوة السوداء يوميا.

وقال الخضيري خلال مداخلة له مع قناة الإخبارية: "القهوة أصبحت عرف اجتماعي حيث ييتم تقديمها للضيوف، وإذا تقابل الأصدقاء في مقهى يتناولون القهوة، وتعتبر القهوة السوداء دخيلة علينا".

وأشار إلى أن تناول أكثر من كوبين يوميا من القهوة السوداء يسبب "تسمم الكافيين"، وهذا يؤدي إلى رجفة أو زيادة ضربات القلب وإذا استمر ذلك فترة زمنية طويلة قد يؤدي إلى مضاعفات أخرى وأعراض جانبية.

ونصح من يتناول كوبين أو ثلاثة من القهوة السوداء يوميا لا يتناول القهوة لمدة يومين أو ثلاثة حتى يتخلص الجسم مما ترسب داخله ، ثم بتناول كوب واحد يوميا بعد ذلك.

و لفت إلى أن الشاي الأخضر والماتشا يغنيان عن القهوة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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