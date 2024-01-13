تراند اليوم : أول تعليق من الغذاء والدواء بشأن تسبب المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية في انخفاض الخصوبة وأمراض القلب والسرطان

صحيفة الخليج 365: علقت هيئة الغذاء والدواء على مدى خطورة المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية على صحة الإنسان.

وقالت الهيئة: جميع المياه المعبأة في المملكة ملتزمة بالمواصفات السعودية الخليجية، ولا يمكن السماح ببيعها دون استيفاء تلك المتطلبات.

جاء ذلك تعليقا على دراسة أمريكية حديثة حذرت من المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية لأنها قد تحتوي على مئات الآلاف من الجزيئات البلاستيكية الصغيرة والخطيرة على الصحة، ومن آثارها: تلف الجهاز العصبي وانخفاض الخصوبة وأمراض القلب والأوعية الدموية وخلل في وظائف الهرمونات وسرطان الكبد والرئة.