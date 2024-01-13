شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. ضبط مقيم لترويجه "الإمفيتامين المخدر" والان نبدء بالتفاصيل

#مكافحة_المخدرات تقبض على مقيم بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدرات #بالمرصاد pic.twitter.com/6WrrpMeknH— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) #مكافحة_المخدرات تقبض على مقيم بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدرات #بالمرصاد pic.twitter.com/6WrrpMeknH — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) January 13, 2024

مكافحة المخدرات

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.