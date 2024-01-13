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الباحة.. ضبط مقيم لترويجه "الإمفيتامين المخدر"

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
#مكافحة_المخدرات تقبض على مقيم بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدرات #بالمرصاد pic.twitter.com/6WrrpMeknH— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)

مكافحة المخدرات

تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].
وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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