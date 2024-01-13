شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. ضبط مقيم لترويجه "الإمفيتامين المخدر" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
#مكافحة_المخدرات تقبض على مقيم بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدرات #بالمرصاد pic.twitter.com/6WrrpMeknH— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)
#مكافحة_المخدرات تقبض على مقيم بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدرات #بالمرصاد pic.twitter.com/6WrrpMeknH— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) January 13, 2024
مكافحة المخدراتتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].
وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.