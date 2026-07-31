أخبار من السعودية.. أمطار ورياح وأتربة.. حالة الطقس على منطقتي الباحة ونجران

أتربة مثارة على نجران

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 04:38 مساءً كتب شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كلم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة اللّه تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.