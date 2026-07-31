أخبار من السعودية.. عاجل - «قبول»: قُرب إغلاق «الفرص المتبقية».. ومرحلة جديدة في 3 أغسطس

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 04:38 مساءً كتب شريف احمد - مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة، تواصل منصة القبول الموحد، التابعة لوزارة التعليم، استقبال طلبات الطلاب والطالبات ضمن مرحلة «الفرص المتبقية» التي تُختتم في الثاني من شهر أغسطس المقبل.

وتعتمد هذه المرحلة على الترشيح الآلي لأعلى رغبة متاحة بناءً على الدرجة الموزونة وتوفر المقاعد الشاغرة.

وأوضحت الوزارة أن الاستفادة من مرحلة «الفرص المتبقية» تشمل من أكدوا قبولهم في مرحلة النتائج النهائية ويرغبون بفرصة أفضل ضمن قائمة رغباتهم، إلى جانب الطلبة الذين لم يحصلوا على قبول مسبق.

وشددت على ضرورة تأكيد الفرصة فور إتاحتها خلال الفترة الزمنية المحددة، مبينةً أن عدم التأكيد يُعد رفضاً تلقائياً للمقعد. مرحلة جديدة في أغسطس وكشفت منصة «قبول» عن إطلاق مرحلة ثانية تحت مسمى «استمرارية الفرص المتبقية» بدءاً من 3 أغسطس وتستمر حتى 31 أغسطس. وتتيح هذه المرحلة فرصاً للطلبة غير المقبولين سابقاً، أو أولئك الراغبين في التقديم على تخصصات لم تكن مدرجة ضمن رغباتهم السابقة، سواءً ممن أكدوا قبولهم أو ألغوه أو لم يحصلوا عليه.

وبينت المنصة أن الاستفادة من «استمرارية الفرص» تتاح لمرة واحدة فقط، ويكون القبول فيها مباشراً. وتتميز هذه المرحلة بالمرونة؛ حيث تتيح للطالب المقبول استعراض الفرص الجديدة مع الحفاظ التام على مقعده الحالي، شريطة استيفاء المعايير والشروط المعلنة من الجهات التعليمية.