شكرا لقرائتكم خبر «زرقاء اليمامة» أول أوبرا سعودية تجمع المواهب المحلية والعالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية أمس الأول عن إنتاج عرض «أوبرا زرقاء اليمامة» برعاية وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية الأمير بدر بن فرحان، الذي تعد أول أوبرا سعودية، وأكبر أوبرا عربية على مستوى العالم، وتمثل عرضا ضخما يجمع بين المواهب المحلية والعالمية المتمرسة والمتميزة بأداء النصوص الأوبرالية المكتوبة باللغة العربية، وستبدأ عروضها في العاصمة الرياض في منتصف أبريل المقبل، متضمنة سلسلة من عروض فنية متنوعة تمتد حتى بداية مايو المقبل.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة سلطان البازعي أن الأوبرا لها دور فعال في الوصول إلى جماهير جديدة، وتعريف المجتمع بالفن والثقافة المتنوعة، ويمثل عرض مسرح زرقاء اليمامة لحظة تاريخية في الرحلة الثقافية للمملكة، وستلهم هذه اللحظة جيلا جديدا من الفنانين السعوديين، وستعرض ثقافة المملكة للجمهور العالمي.

من جانبه نوه مؤلف العمل وكاتب نصوصه المغناة الشاعر والمسرحي صالح زمانان إلى أن أوبرا زرقاء اليمامة تستمد قصتها وروحها ولغتها من تاريخ الجزيرة العربية، الذي تمثل المملكة اليوم جل أرضه وحضاراته».

ويتولى الموسيقي الأوبرالي العالمي لي برادشو تأليف ألحان هذه القصة الملحمية، مستلهما بعض العناصر التراثية لصناعة عمل معاصر يجمع بين عناصر الأوركسترا والكورال جنبا إلى جنب مع العروض الصوتية المذهلة برفقة مغنين موهوبين، تتقدمهم مغنية الميزو سوبرانو الشهيرة سارة كونولي التي تقود فريق المغنين الرئيسيين في دور زرقاء اليمامة؛ الذي يضم 9 مواهب من الأسماء البارزة في المشهد الموسيقي السعودي.

ماذا يتناول العمل الفني؟