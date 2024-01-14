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تراند اليوم : شاهد: أول رد من " سعود القحطاني " على حذف منصة "التيك توك " لحسابه

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صحيفة الخليج 365: علق مشهور سناب شات " " ، على حذف منصة الـ Tiktok لحسابه وحسابات عدد كبير من المشاهير السعوديين بسبب الترويج لمنصة أخرى .

وقال القحطاني في مقطع فيديو :" الحسابات اللي قفلوها الشركة ، مثل ما دخلنا البرنامج حقكم وأحنا شاربين فناجينا ، طلعنا منها وأحنا شاربينها ، أحنا اللي مخليين البرنامج له روح جميلة .

وتابع: شوف الحين ما في روح للبرنامج واتحداك إذا تجد فيه روح بالبرنامج من المنافسات القوية .. وأقولها للمرة الأولى والثانية والثالثة خط أحمر .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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