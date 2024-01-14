شكرا لمتابعة خبر عن “سوق الفقع” أسعار متفاوتة وإقبال مبكر في طريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حظي سوق الفقع «الكمأ» بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام إقبالاً من المواطنين والمقيمين لشرائه بكيمات متوسطة ، وذلك في سوق خصصته بلدية المحافظة .

ويتميز السوق بتواجد عدد من أنواع الفقع الذي يُجمع من المناطق البرية القريبة من محافظة طريف وبأسعار وكميات متفاوتة ، حيث وصل سعر الكيلو إلى 250 ريالًا .

ويتوقع أن تشهد أسواق منطقة الحدود الشمالية خلال الأسابيع القليلة القادمة وفرة في بيع الكمأ بأسعار متفاوتة وتنافسية .