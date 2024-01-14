استأنف اليوم الأحد الطلاب والكادر التعليمي الدراسة، وذلك بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني والتي استمرت لمدة 10 أيام. فيما ستكون نهاية الفصل الدراسي الثاني بانتهاء دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445هـ. وسيتضمن هذا الفصل إجازة نهاية أسبوع مطولة في يوم الخميس الموافق 1445/7/13هـ.



كانت هذه تفاصيل خبر اليوم ..عودة الطلاب والطالبات للدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.