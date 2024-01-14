تراند اليوم : أول إجراء من البرلمان المصري بشأن النائبة التي ضبطت متلبسة بالغش

صحيفة الخليج 365: أعلن رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إحالة النائبة نشوى رائف، إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع غش في الامتحانات.

و أوضح أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قد تداولت أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بالغش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق "انتساب" جامعة الوادي الجديد، في واقعة إن ثبتت تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال في الامتحانات، ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب.

و أضاف أن مكتب المجلس قرر إحالة رائف إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع وإعداد تقرير للعرض على المجلس.