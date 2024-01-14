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بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الثاني.. انتظام أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بمدارس بجدة

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عبدالعزيز العمري - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انتظم أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص في مختلف المراحل الدراسية في مقاعد الدراسة، اليوم الأحد، بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.
ويستكمل الطلاب الفترة المتبقية من الفصل الدراسي، حيث شهدت المدارس نسبة حضور وانضباطية عالية مع أول يوم دراسي.

انضباط وتحصيل دراسي

رحبت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، بالطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية في المدارس.
وأكدت على أهمية الانضباط والبداية الجادة ومواصلة سير العملية التعليمية، والتحصيل الدراسي بهمة ومثابرة، متمنية للجميع التوفيق والسداد في رحلتهم التعليمية.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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