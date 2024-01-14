شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح كيفية قيام البادية والحاضرة والبحارة بحسب المواسم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية كيفية قيام البادية والحاضرة والبحارة بحسب المواسم.

وقال الزعاق بأن الموسم عبارة عن سمة مناخية تحدث في وقت محدد، ويستدل بها عن أشياء مشاهدة ومحسوسة.

وأضاف الزعاق بأن عرب الجزيرة يعتبرون المربعانية بداية البرد، أما عرب الشام يعتبرونها شدة البرد.

وتابع الزعاق بأن البادية يعتمدون في حسابهم على السماء وما تحتويه من نجوم ورياح وسحب، أما الحاضرة يعتمدون في حسابهم على الأرض وما تحتويه من ماء وزروع، والبحارة يعتمدون على النجوم والظل.