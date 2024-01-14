تراند اليوم : شاهد.. لقطات جديدة من حفل زفاف نجل "سلطان بروناي" أشهر عازب في آسيا

ترجمة حصرية: تجمعت حشود من المئات في شوارع بروناي اليوم لمشاهدة زفاف الأمير عبد المتين وزوجته الجديدة يانغ موليا أنيشا روسناه في العاصمة، قبل التوجه لإقامة حفل استقبال في قصر إستانا نور الإيمان.

ويوم الأحد هو اليوم الثامن من حفل زفاف الزوجين الذي يستمر 10 أيام - والذي شهد بالفعل إخراج العازب الأكثر تأهيلاً في آسيا من السوق بشكل قانوني - وأيام الاحتفالات.

لكن اليوم هو الأهم، حيث انطلق الأمير عبد المتين، 32 عامًا، ويانغ موليا أنيشا روسناه، 29 عامًا، في عرض في شوارع بندر سيري بيغاوان.

سيشهد الحفل أيضًا قيام الزوجين الملكيين بعقد قرانهما علنًا (على الرغم من قيامهما بذلك بشكل قانوني يوم الأربعاء) والاستمتاع باستقبال متألق حضره مجموعة من الملوك وكبار الشخصيات العالمية.

وأقيمت يوم الأربعاء الماضي، مراسم زواج إسلامي، لإضفاء الطابع الرسمي على زواج الأمير عبد المتين من يانغ موليا أنيشا روزناه.