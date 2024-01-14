تراند اليوم : بالفيديو.. ‏أخصائية تغذية تعلق على فيتامين "بي كيو كيو" وعلاقته بطول العمر

صحيفة الخليج 365: كشفت ‏أخصائية التغذية إيمان الأيوبي عن علاقة فيتامين بي كيو كيو بـ "طول العمر" ومدى فعاليته في بناء الخلايا العصبية.

وقالت الأيوبي عبر برنامج سيدتي: فيتامين بي كيو كيو موجود في العديد من البكتيريا وداخل في نوايا منتجات الخلية الواحدة مثل الخميرة وكذلك في حليب ثدي الأم والكيوي والبابايا والسبانخ والبقدونس الفلفل الأخضر والشاي الأخضر.

وتابعت أن الدراسات وجدت أن هذا الفيتامين يؤثر على نقل الطاقة والتمثيل الغذائي، كما أنه يحمي الجسم من الإجهاد وغيره ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناوله.