فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق في محطة وقود بتبوك.. والكشف عن عدد الضحايا

سيطرت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك على حريق نشب في إحدى محطات الوقود بحي المروج. وأوضح الدفاع المدني أن الحريق نشب إثر اشتعال لحظي في المحطة، ونتج عنه إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية. وذكر شهود عيان أن الحريق تسبب في تضرر العديد من المركبات المتوقفة بالقرب من المحطة. وأضافت مصادر أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق خلال فترة وجيزة، فيما باشر الهلال الأحمر الإصابات ونقلها إلى مستشفيات المنطقة.

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