شكرا لمتابعة خبر عن رحالة فرنسية تحظى بضيافة كبيرة من مواطن سعودي في الجوف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في إطار مشاهد الكرم السعودية، حرص شاب على مضايفة رحالة فرنسية تفاجأ بها نائمة في سيارتها وسط البرية في منطقة الجوف.

وأظهر مقطع فيديو متداول مدى ضيافة الشاب السعودي للرحالة الفرنسية، فقد قدم لها الطعام، وأعطائها جزءًا من منزله بعدما وجدها نائمة في سيارتها وسط البرية.

وقال الشاب خلال المقطع المتداول: “يا الربع، وجدت امرأة نائمة في البر، ما تعرف لغة عربية بالمرة، فأعطيتها مفتاح المجلس الخاص بي لتنام داخله بدلاً من نومها في سيارتها”.