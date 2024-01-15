السعودية | مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة, برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية وما جاء فيها من بنود, وضمن القرارات التي اتخذها المجلس خلال جلسته اليوم، الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال في مجال الطاقة، ومشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تشاد في مجال الطاقة، وذلك بعد الاستماع إلى تقريرين قدمتهما لجنة الطاقة والصناعة تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية رواندا في شأن المشاورات السياسية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي، بشأن مشروع المذكرة.

وفي السياق نفسه وافق مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشل، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة فقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن مشروع المذكرة.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع الاتفاقية تلاه أمام المجلس عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي.